Карякин назвал верным решение ФШР перейти в Азиатскую федерацию шахмат

Гроссмейстер Сергей Карякин поддержал решение Федерации шахмат России (ФШР) перейти в Азиатскую федерацию шахмат.

«Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Посмотрите на политику европейских чиновников по отношению к России во всех видах спорта, не только в шахматах. Нам не стоит унижаться и просить прощения, и мы поступили правильно, что инициируем переход. В Индии и Китае, других азиатских странах очень сильная шахматная школа. И допускаю, что скоро мы будем проводить совместные турниры. В сегодняшнем решении я вижу только плюсы», — приводит слова Карякина ТАСС.

Сегодня, 14 апреля, наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.