Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева на ЧМ по рапиду

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду.

Партия завершилась победой 27-летнего россиянина на 29-м ходу. Во время ухода из игрового зала Карлсен толкнул камеру оператора, который снимал его.

Чемпионат мира по рапиду проходит в Университете Катара в Дохе с 26 по 28 декабря. 29-30 декабря там же состоится ЧМ по блицу.