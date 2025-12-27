Артемьев лидирует перед финальным днем чемпионата мира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев лидирует после девяти туров чемпионата мира по быстрым шахматам. Турнир проходит в Дохе и завершится 28 декабря.

Шахматист набрал 7,5 очка. Столько же у представителя США Ханса Ниманна. Третью строчку занимает норвежец Магнус Карлсен (7).

В женском турнире после восьми туров третье место занимает россиянка Александра Горячкина, которая набрала 6 очков. По 6,5 очка в активе китаянки Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру из Индии. В группе из 10 шахматисток, набравших 6 очков, идет россиянка Екатерина Лагно.

Мужчины проведут на чемпионате мира по 13 партий, женщины — по 11.