Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
27 декабря 2025, 20:13

Артемьев лидирует перед финальным днем чемпионата мира по быстрым шахматам

Анастасия Пилипенко

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев лидирует после девяти туров чемпионата мира по быстрым шахматам. Турнир проходит в Дохе и завершится 28 декабря.

Шахматист набрал 7,5 очка. Столько же у представителя США Ханса Ниманна. Третью строчку занимает норвежец Магнус Карлсен (7).

В женском турнире после восьми туров третье место занимает россиянка Александра Горячкина, которая набрала 6 очков. По 6,5 очка в активе китаянки Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру из Индии. В группе из 10 шахматисток, набравших 6 очков, идет россиянка Екатерина Лагно.

Мужчины проведут на чемпионате мира по 13 партий, женщины — по 11.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости