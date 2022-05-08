Послематчевая пресс-конференция.

Российский боксер Дмитрий Бивол победил Канело Альвареса единогласным решением и сотворил одну из главных сенсаций в истории бокса. Слишком непоколебим был образ мексиканца, чтобы до поединка у широкой публики закралась толика сомнения в его победе.

Бивол еще раз доказал, что нет ничего лучше здорового фундамента — защиты, движения, джеба, дистанции — и свел на нет мощь Альвареса. После победы Дмитрий был традиционно скромен — отдал должное сопернику, не назвал себя лучшим в мире и согласился на реванш.

О ключе к победе и слабостях Канело

«Он выбрасывал только силовые удары, с вложением. И после них он немного уставал. Канело хорошо дерется, когда он контрпанчер, но я заставил его идти вперед, и я сам стал контрпанчером. Вот был ключ к победе. С самого начала боя я видел все его удары, видел, что он хочет делать. Я давал ему вкладываться в эти сильные удары, а потом сразу отвечал, когда он уставал. У меня были спарринг-партнеры, которые работали в такой манере. Я почувствовал силу удара Канело, у него есть сила, есть скорость, есть чувствительность, но...

У кого-то есть прирожденная сила, у меня нет ее. Я могу ударить сильно, когда сосредоточенно захочу это сделать, но некоторые есть люди, которые просто руки бросают, и у них очень жесткие кулаки, прям есть природная сила. У Канело я не почувствовал, что у него есть природная сила именно для этого веса. Он именно прям старался зарядиться, вложиться, это не природная сила. Если мой оппонент лучше, я и сам становлюсь лучше. Я не ожидал, что он будет еще лучше, я знал, что он таким и будет, каким был. Я верил в себя. Я знал, что он будет заряжаться в удары, будет бить мне по корпусу, по руке, будет бить левый хук. Я ожидал этого, и это произошло".

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса. Фото USA Today Sports

О реванше

«В моих последних боях я не наслаждался процессом, потому что они не были для меня вызовом. Я защищал пояс против каких-то ребят, и все ставили на меня. А сегодня я наслаждался, слышал, как многие болельщики кричали, и это мотивировало меня. Я наслаждался.

Я принял этот бой без каких-либо условий. Но если говорить о рематче, то давайте договариваться, но уже другие условия. Я всю неделю перед этим боем сидел в моем номере отеля, мне было скучно. Я никуда не выходил из номера, устал от этого. Было слишком большое внимание к бою. Когда он выходил в ринг, я слышал, как кричала публика, меня это зарядило, я наслаждался. Сказал Канело после боя, что он отличный чемпион, я уважаю его, он много дал мне, дал этот бой, дал этот опыт. У меня есть послание всем, кто ставил на меня сегодня деньги — «Мои поздравления, парни!» (смеется)".

О том, кому посвящает эту победу

«Честно, не считаю. В моем представлении я просто побил человека, который хотел мой пояс. У меня нет ощущения, что я теперь король. Просто сегодня я был лучше, чем Канело. Что я сделаю по-другому в реванше? Не знаю, у меня пока и нет этого реванша. Удивился ли я, что судейский подсчет был таким близким? Честно, когда услышал его на объявлении, немного опешил: «А не проиграл ли я?» Но этого стоило ожидать, все было против меня сегодня. Даже Эдди вон поздравил меня, сказал, что счастлив за меня, но в душе, думаю, он не так счастлив (смеется). Я знаю, что я один из лучших полутяжей. Не могу сказать, что лучший, потому что всех поясов у меня нет. Посвящаю победу всем людям, кто родом из маленького города и хочет чего-то достигнуть, кто чем-то занимается и верит в себя».

Дмитрий Бивол с командой после победы. Фото AFP

Жена и мама не смотрят его бои в прямом эфире

«Я пока еще не поговорил с семьей, моя мама не смотрит мои бои, жена никогда не смотрит. Я не хочу, чтобы они смотрели [в прямом эфире]. После боя — пожалуйста, но не когда бой. Не знаю, когда буду готов вернуться, мне нужно отдохнуть пару недель, а потом мы поговорим с менеджером. Сегодня играл гимн США и Мексики, но не играл гимн России? Я знал, что все будет под Канело, нет проблем, люди любят его, он звезда. Он везде был на постерах и так далее. Для меня было главное — просто дайте мне бой. Дайте мне этот бой. И спасибо Эдди, спасибо всем, кто сделал этот бой».