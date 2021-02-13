Телеведущая Виктория Боня объяснила популярность поп-бокса.

«Я видела, что поп-бокс набирает обороты. Почему нет, мне кажется это интересно. Я вообще любитель бокса. Он для меня на первом месте из всех видов спорта. На втором месте тоже бокс, и на третьем — бокс. Потом все остальное. Я безумно люблю его», — цитирует РЕН ТВ Боню.

По ее словам, сейчас не так много ярких профессиональных боксеров, поэтому люди следят за поединками с участием публичных личностей.

«15 лет назад было много величайших спортсменов в разных весовых категориях. Я просто не могла оторваться от телевизора, когда бои шли. Леннокс Льюис, Холифилд, Тайсон, Мэнни Пакьяо, Заб Джуда. Столько было великолепных бойцов», — добавила Боня.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «самый большой бицепс в России» Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.