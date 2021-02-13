Свисающие бока и пузо. Тайсон Фьюри показал неспортивный торс

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри показал, как отдыхает в Моркаме (Ланкашир, Великобритания).

Фьюри в шортах нырнул в холодную воду Ирландского моря. Тайсон продемонстрировал, что сейчас его форма оставляет желать лучшего.

Несмотря на не самое атлетичное телосложение, 32-летний Фьюри за профессиональную карьеру не проиграл ни одного боя. На его счету 30 побед и 1 ничья.