Свисающие бока и пузо. Тайсон Фьюри показал неспортивный торс
17:42
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри показал, как отдыхает в Моркаме (Ланкашир, Великобритания).
Фьюри в шортах нырнул в холодную воду Ирландского моря. Тайсон продемонстрировал, что сейчас его форма оставляет желать лучшего.
Несмотря на не самое атлетичное телосложение, 32-летний Фьюри за профессиональную карьеру не проиграл ни одного боя. На его счету 30 побед и 1 ничья.
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