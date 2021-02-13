Хрюнов оценил состав участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Промоутер Владимир Хрюнов в интервью «РЕН ТВ» 13 февраля оценил состав участников предстоящего турниа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Безусловно, впервые в России сражаются люди, имена которых заставляют дрожать, бросаться к экранам, смотреть каждую новость про них. Это очень уважаемые мной и вами люди. И я всех вас приглашаю смотреть 20 февраля «Бойцовский клуб на РЕН ТВ», — отметил Хрюнов.

В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «самый большой бицепс в России» Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

В главном бою турнира сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.