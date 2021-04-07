Взвешивание участников турнира «Время Легенд» в Грозном
Сегодня в Грозном прошла официальная процедура взвешивания участников международного турнира по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», в котором на ринг выйдут известные боксеры, представляющие Республиканский спортивный клуб «Ахмат», в поединках за титулы по самым престижным мировым версиям.
Главным событием вечера станет поединок претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Умара Саламова против опытного российского боксера Сергея Екимова. Также в этом турнире выступят боксеры клуба «Ахмат»: Абдул-Керим Эдилов, Асламбек Идигов, Ризван Элиханов, Апти Давтаев, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев и другие.
Бой в полутяжелом весе, 10 раундов
Умар Саламов — 84 кг
Сергей Екимов — 81 кг
Бой за титул WBC Oriental в супертяжелом весе, 10 раундов
Апти Давтаев — 114 кг
Джек Муловай — 110 кг
Бой за титулы WBO European и IBF European во втором среднем весе, 10 раундов
Асламбек Идигов — 76,2 кг
Шерзод Хусанов — 76.2 кг
Любительский бой, 3 раунда
Эли Кадыров — 57 кг
Рахим Кодзов — 62 кг
Бой за титул WBA Asia в среднем весе, 8 раундов
Шамиль Хатаев — 72,6 кг
Маоно Алли — 72,3 кг
Бой в первом среднем весе, 8 раундов
Ислам Едисултанов — 72 кг
Пеле Садоян — 72 кг
Любительский бой, 3 раунда
Адам Кадыров — 61 кг
Аслан Биттиров — 58,7 кг
Бой в среднем весе, 8 раундов
Ризван Элиханов — 72,5 кг
Мфауме Мфауме — 71,1 кг
Бой в наилегчайшем весе, 8 раундов
Мяхди Абдурашедов — 53,9 кг
Александр Грищук — 51,9 кг
Бой в среднем весе, 8 раундов
Апти Устарханов — 78 кг
Руслан Щелев — 79,9 кг
Бой в первом полусреднем весе, 6 раундов
Шамиль Мальсагов — 64,9 кг
Артем Айвазиди — 64,7 кг
Бой в первом среднем весе, 8 раундов
Хусейн Мусалипов — 69,8 кг
Сергей Маргорян — 71,9 кг
Бой в первом полусреднем весе, 6 раундов
Идрис Адалаев — 65,2 кг
Одилжон Мирзарахимов — 65 кг
Бой в среднем весе, 6 раундов
Мурад Далкхаев — 76 кг
Дмитрий Антипов — 74,6 кг
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