Взвешивание участников турнира «Время Легенд» в Грозном

Сегодня в Грозном прошла официальная процедура взвешивания участников международного турнира по профессиональному боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», в котором на ринг выйдут известные боксеры, представляющие Республиканский спортивный клуб «Ахмат», в поединках за титулы по самым престижным мировым версиям.

Главным событием вечера станет поединок претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Умара Саламова против опытного российского боксера Сергея Екимова. Также в этом турнире выступят боксеры клуба «Ахмат»: Абдул-Керим Эдилов, Асламбек Идигов, Ризван Элиханов, Апти Давтаев, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев и другие.

Бой в полутяжелом весе, 10 раундов

Умар Саламов — 84 кг

Сергей Екимов — 81 кг

Бой за титул WBC Oriental в супертяжелом весе, 10 раундов

Апти Давтаев — 114 кг

Джек Муловай — 110 кг

Бой за титулы WBO European и IBF European во втором среднем весе, 10 раундов

Асламбек Идигов — 76,2 кг

Шерзод Хусанов — 76.2 кг

Любительский бой, 3 раунда

Эли Кадыров — 57 кг

Рахим Кодзов — 62 кг

Бой за титул WBA Asia в среднем весе, 8 раундов

Шамиль Хатаев — 72,6 кг

Маоно Алли — 72,3 кг

Бой в первом среднем весе, 8 раундов

Ислам Едисултанов — 72 кг

Пеле Садоян — 72 кг

Любительский бой, 3 раунда

Адам Кадыров — 61 кг

Аслан Биттиров — 58,7 кг

Бой в среднем весе, 8 раундов

Ризван Элиханов — 72,5 кг

Мфауме Мфауме — 71,1 кг

Бой в наилегчайшем весе, 8 раундов

Мяхди Абдурашедов — 53,9 кг

Александр Грищук — 51,9 кг

Бой в среднем весе, 8 раундов

Апти Устарханов — 78 кг

Руслан Щелев — 79,9 кг

Бой в первом полусреднем весе, 6 раундов

Шамиль Мальсагов — 64,9 кг

Артем Айвазиди — 64,7 кг

Бой в первом среднем весе, 8 раундов

Хусейн Мусалипов — 69,8 кг

Сергей Маргорян — 71,9 кг

Бой в первом полусреднем весе, 6 раундов

Идрис Адалаев — 65,2 кг

Одилжон Мирзарахимов — 65 кг

Бой в среднем весе, 6 раундов

Мурад Далкхаев — 76 кг

Дмитрий Антипов — 74,6 кг