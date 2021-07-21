22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет боксерский турнир, в главном событии которого проведут бой россиянин Мурат Гассиев и немец Михаэль Валлиш.

Гассиев является бывшим чемпионом по версиям IBF и WBA. Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе. На счету 27-летнего Гассиева — 27 побед и 1 поражение. У 35-летнего Валлиша — 22 победы и 4 поражения.

Ранее, 21 июля, боксеры прошли процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов. Вес Гассиева составил 106,5 кг, Валлиша — 102,6 кг.

Следить за трансляцией боя за титул WBA Asia в супертяжелом весе Гассиев — Валлиш можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Она начнется в 23.00 (мск).

Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит