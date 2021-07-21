Гассиев оказался почти на 4 кг тяжелее немца Валлиша перед боем

Российский боксер Мурат Гассиев и немец Михаэль Валлиш прошли процедуру взвешивания накануне поединка за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

Вес Гассиева составил 106,5 кг, а его соперника — 102,6 кг. После этого бойцы провели дуэль взглядов.

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.