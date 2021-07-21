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Гассиев оказался почти на 4 кг тяжелее немца Валлиша перед боем

14:30
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Российский боксер Мурат Гассиев и немец Михаэль Валлиш прошли процедуру взвешивания накануне поединка за пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

Вес Гассиева составил 106,5 кг, а его соперника — 102,6 кг. После этого бойцы провели дуэль взглядов.

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/859999-gassiev-okazalsia-tiazhelee-vallisha-pochti-na-chetyre-kilogramma

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