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Валлиш рассказал, как он сбрасывал вес

18:08
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Немецкий боксер Михаэль Валлиш рассказал о том, как он работал над снижением веса.

«Ты можешь быстро сбросить вес, но ты также потеряешь мышцы и силу, — цитирует немца РЕН ТВ 21 июля. — Поэтому нужна стратегия, чтобы плавно снижать вес. Я работал девять месяцев с нутрициологами, у меня были планы тренировок».

22 июля Валлиш проведет бой против россиянина Мурата Гассиева. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире. Взвешивание показало, что Гассиев весит 106,5 килограмма, Валлиш — 102,6 килограмма.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/860061-titulnye-poedinki-i-shou-o-bolshom-turnire-po-boksu-v-moskve

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Евгений Петров все материалы автора

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