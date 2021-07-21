Валлиш рассказал, как он сбрасывал вес
18:08
Немецкий боксер Михаэль Валлиш рассказал о том, как он работал над снижением веса.
«Ты можешь быстро сбросить вес, но ты также потеряешь мышцы и силу, — цитирует немца РЕН ТВ 21 июля. — Поэтому нужна стратегия, чтобы плавно снижать вес. Я работал девять месяцев с нутрициологами, у меня были планы тренировок».
22 июля Валлиш проведет бой против россиянина Мурата Гассиева. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире. Взвешивание показало, что Гассиев весит 106,5 килограмма, Валлиш — 102,6 килограмма.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/860061-titulnye-poedinki-i-shou-o-bolshom-turnire-po-boksu-v-moskve
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