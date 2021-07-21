Валлиш рассказал, как он сбрасывал вес

Немецкий боксер Михаэль Валлиш рассказал о том, как он работал над снижением веса.

«Ты можешь быстро сбросить вес, но ты также потеряешь мышцы и силу, — цитирует немца РЕН ТВ 21 июля. — Поэтому нужна стратегия, чтобы плавно снижать вес. Я работал девять месяцев с нутрициологами, у меня были планы тренировок».

22 июля Валлиш проведет бой против россиянина Мурата Гассиева. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире. Взвешивание показало, что Гассиев весит 106,5 килограмма, Валлиш — 102,6 килограмма.