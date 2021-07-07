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Костя Цзю отреагировал на победу нокаутом сына над Стивом Парком

16:05
Костя Цзю. Фото Алексей Иванов, -
Костя Цзю. Фото Алексей Иванов, -
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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» победу его сына Тима Цзю над австралийцем Стивом Спарком.

26-летний Цзю-младший нокаутировал соперника в третьем раунде и защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.

«Если оценивать бой — я очень доволен. Я веду статистику, вижу значительный прогресс, это радует. Конечно, есть ошибки, с которыми необходимо работать, есть куда стремиться. Самое главное — результат, он сегодня присутствует. Тим начинает делать удары, которые я любил, он большой молодец», — сказал Цзю «СЭ».

На счету Тима Цзю 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.

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Сергей Федоров все материалы автора

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