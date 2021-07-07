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Тим Цзю — о победе над Спарком: «Теперь я иду за чемпионскими поясами»

15:32
Тим Цзю. Фото Instagram
Тим Цзю. Фото Instagram
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Австралийский боксер Тимофей Цзю прокомментировал победу над Стивом Спарком в бою, который прошел в Ньюкасле (Австралия) в среду.

«Неплохо провел бой. У меня одна цель — боксировать с теми, кто находится выше меня в рейтинге. Это мой дивизион, поэтому останусь в нем. Не планировал бить по корпусу, а хотел, чтобы Спарк поднимал руки. Он держался молодцом, за это его уважаю. Теперь я иду за чемпионскими поясами», — сказал Цзю в интервью после боя.

26-летний Цзю нокаутировал соперника в третьем раунде. Незадолго до этого он отправил в нокдаун Спарка. Благодаря этой победе Тим Цзю защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.

Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету Тима 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.

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