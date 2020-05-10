Холифилд не против снова провести бой с Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд дал понять, что не против провести третий поединок с Майком Тайсоном. 57-летний Холифилд заявил о намерении вернуться на ринг, чуть раньше него с тем же заявлением выступил 53-летний Тайсон.

— Встреча с Тайсоном? Думаю, это возможно, — цитирует TalkSport Холфилда. — Мы с Майком сделали много того, что действительно сработало. Очевидно, что людям хочется увидеть двух лучших. У некоторых не было возможности посмотреть на Майка и меня. Теперь все спорят, кто лучший. На мой взгляд, я был лучшим в своей эпохе.

Однако при этом Холифилд дал понять, что основным вариантом для него является все же не Тайсон.

— Мы оба следим за собой, и хотя я старше него на четыре года, это не будет проблемой, — подчеркнул боксер. — Мы с менеджером говорили об этом, но на самом деле единственный, кого бы я был готов попросить, это Риддик Боу, потому что мы с ним друзья.

Холифилд и Тайсон провели два титульных боя — в ноябре 1996 и июле 1997 года. Во время второго поединка Тайсон откусил Холифилду кусочек уха.

Много лет спустя боксеры помирились и даже снялись шуточной рекламе, где Тайсон «возвращает» Холифилду обратно его кусочек уха.