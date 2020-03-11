Евгений Тищенко: «Приобрел полезный опыт и навыки от спаррингов с Фьюри»

Российский боксер первого тяжелого веса Евгений Тищенко оценил итоги боя Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Тищенко ранее спарринговал с Фьюри.

— Впечатления были положительные, я получил хороший опыт, — цитирует Тишенко News.ru. Вряд ли от работы с ним я вырос в плане мастерства, но полезный опыт и навыки я приобрел, несомненно. В дальнейших боях мне это обязательно поможет.

Сложно было приспособиться к нему в плане габаритов. Помимо того, что он высокий, он еще очень крупный. Таких габаритных соперников я никогда не встречал, и это доставляло мне определённые сложности.

Безусловно, бой меня удивил, потому что я считал Уайлдера небольшим фаворитом в этом бою из-за того, что последние бои он провел более ярко. К тому же у него была сильнее оппозиция в лице того же Ортиса. Это был принципиально важный для них обоих бой. У Фьюри соперники были слабее. С Валлином он провел неубедительный поединок и был потрясен в 12-м раунде. Я считал, что этот реванш был выгоднее Уайлдеру, но оказалось всё наоборот. Тем ценнее оказалась победа Тайсона Фьюри, с чем я его и поздравляю. Желаю ему успехов и в третьем поединке, который уже анонсирован на 19 июля.

7 марта в Екатеринбурге в карде шоу «Вечер звезд» RCC Boxing Promotions Тищенко нокаутировал аргентинца Маркоса Антонио Аумаду. У 28-летнего россиянина 7 побед в 7 боях.