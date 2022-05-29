Бывший тренер Энтони Джошуа рассказал, как победить Александра Усика

Бывший тренер экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) Тони Симс считает, что британскому боксеру необходимо оказывать на Александра Усика (19-0) большое давление, чтобы выйти победителем в матче-реванше.

«Джошуа по силам одолеть Усика, — сказал Симс в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice. — Для этого у него есть все, что нужно. Ему просто нужно выйти на бой с правильным геймпланом. Джошуа нужно изучить тактику Дерека Чисоры в бою с Усиком, и взять себе на вооружение. Ему нужно оказывать высокое давление, но не терять голову. Давить за счет своих габаритов, теснить к канатам. Тогда у Джошуа появятся хорошие шансы на победу».

Реванш между Джошуа и Усиком должен состояться в июле. В прошлом бою британский боксер проиграл Усику единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.