WBA обязала Бивола защитить титул против Хильберто Рамиреса

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально назвала следующего соперника для чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

Им станет бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0). Стороны должны договориться о бое до 10 августа.

«Бивол в последний раз защищал пояс против обязательного претендента 3 марта 2018 года. Следующая защита должна была состояться в 2020 году. Чемпионский период Бивола рассчитан на 24 месяца. В связи с этим он должен подраться с Рамиресом», — приводит слова председателя комитета WBA Карлоса Чавеса издание Boxing Scene.

В случае если стороны не смогут договориться, будут объявлены промоутерские торги.

Рамирес в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.