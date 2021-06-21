Андерсон Сильва заявил, что следующим его соперником может стать Логан Пол

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва заявил, что следующий его поединок по правилам бокса может пройти против блоггера Логана Пола.

«Да, безусловно, я готов к бою с ним. Я уважаю обоих братьев. У меня отличные отношения с ними, и да, поединки с ними тоже возможны. Это интересно, занимательные бои. Логан и его брат – удивительные парни. Люди любят много говорить о них всякое, но они хорошие люди. Я уважаю их и уважаю этот спорт. Думаю, все возможно. Думаю, следующий мой бой может пройти против Логана Пола», – цитиурет Сильвау MMA Jumkie.

Вчера, 20 июня, 46-летний Сильва одержал победу раздельным решением судей над экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

В ночь на 7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между бывшем чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения.