Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что их противостояние с Тайсоном Фьюри переросло в личное.

«В третьем бою с Фьюри меня мотивирует только месть. То, что я сделал с ним, и то, что он не смог сделать со мной...Он тогда играл в игры и даже жульничал (про долгий отсчет рефери нокдауна в первом бою). Сейчас мои мысли жестоки, и месть — это все, что я вижу», — сказал Уайлдер в интервью для ESPN.

Также 35-летний боксер заявил, что поражения пошли ему на пользу и теперь он использует этот опыт в предстоящем поединке.

«После поражения я понял, что я волевой человек, воин. Я осознал обстоятельства, в которых оказался. Я мог остановиться, пойти в свой угол и сдаться, но не сделал этого. Я принял вызовы, с которыми должен был столкнуться, чтобы увидеть, что я из себя представляю психологически и физически. Когда я говорю, что я лучший, я действительно являюсь таковым. И я доказал себе, что я король до мозга костей», — подытожил американец.

Третий поединок Фьюри — Уайлдер пройдет 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.