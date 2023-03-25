Цзю — о награждении Демурчян: «Была договоренность, что должен звучать гимн России»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» инцидент с гимном на церемонии награждения россиянки Анастасии Демурчян. Во время ее награждения вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского.

«Была договоренность, что должен звучать гимн России на церемонии награждения. Надо узнавать у них, как так получилось», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия).