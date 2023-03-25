На награждении Демурчян на чемпионате мира вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского

Во время награждении россиянки Анастасии Демурчян на чемпионате мира-2023 вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россияне по решению Международной ассоциации бокса (IBA) были допущены на турнир с флагом и гимном. Первый концер Чайковского использовался в качестве музыкального сопровождения с участием сборной России на Олимпиаде в Токио и Пекине.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта 2023 года в Нью-Дели (Индия).