Биатлон снова прошел в мороз. Половина участников не вышла на старт, вторая рассказывает про лайфхаки от холода

Спортивные баталии отходят на второй план.

Кубок России по биатлону. 2-й этап. Уват

Спринт. Женщины

1. Ирина Казакевич — 24.37,9 (2)

2. Виктория Сливко — 6,5 (0)

3. Тамара Дербушева — 23,5 (0)

4. Екатерина Носкова — 35,8 (1)

5. Анастасия Батманова — 54,2 (0)

6. Антонина Кирсанова — 57,0 (1)

...12. Ирина Кручинкина (Белоруссия) — 1.59,1 (1)

...13. Лариса Куклина — 2.02,2 (0)



Спринт. Мужчины

1. Даниил Серохвостов — 25.55,2 (0)

2. Иван Колотов — 12,0 (0)

3. Василий Томшин — 34,0 (0)

4. Карим Халили — 36,8 (0)

5. Роман Еремин — 38,3 (1)

6. Михаил Бурундуков — 52,9 (1)

...12. Матвей Елисеев — 1.32,7 (1)...

...14. Никита Поршнев — 1.43,7 (1)...

...48. Антон Бабиков — 4.05,9 (7)

В Увате прошли гонки Кубка России. На этот раз обошлось без отмен и переносов, однако погода участников снова не жалела. Поэтому на старт вышли только самые смелые. В отеле остался 41 спортсмен, включая звезду сборной Белоруссии Динару Алимбекову, чемпиона мира Александра Логинова и призеров Пекина-2022 Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова.

Для тех же, кто все же рискнул выступать, соревнования все равно больше напоминали преодоление препятствий в экстремальных условиях, нежели полноценный спортивный старт, — после гонки все говорили только лишь о погоде, а не о стрельбе или прохождении дистанции. Так кто же стал королем мороза и какие методы использовали наши сборники, чтобы не замерзнуть?

СБР

Алимбекова уверяла, что женская гонка проходит в минус 28

Из-за морозов ранее уже отменили пять гонок за два этапа только стартовавшего Кубка России. В том числе одну уже здесь, в Увате. И организаторам, видимо, дали отмашку проводить старт во что бы то ни стало. Правда, насильно бегать в мороз никого не заставишь, и многие спортсмены, в том числе и потенциальные фавориты, предпочли не рисковать. У девушек со спринтерской гонки снялась 21 биатлонистка, из 62 изначально заявленных спортсменок на старт вышла 41. Среди пропустивших гонку девушек в том числе и текущие лидеры Кубка России Анастасия Гореева и Наталья Гербулова, а также олимпийская чемпионка из Белоруссии Динара Алимбекова. «Минус 28. Посмотрю на кровати», — написала Алимбекова в соцсетях. Вообще по правилам женский спринт проводится при температуре минус 20 градусов — это предельно допустимый мороз для биатлонных соревнований.

Но жюри приняло решение, что гонки состоятся. На каком основании — до конца не понятно. Версии разнятся — от указаний, что погода соответствует норме, до пояснений, что норма о температуре носит только лишь рекомендательный характер. Однако недовольна была не только Алимбекова. Снова ярче всех в споры с СБР вступил муж и тренер Ларисы Куклиной. «Погода за 1 час 15 минут до старта?! На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее. Короче, проводят от безысходности, — написал Михаил Куклин в своем телеграм-канале. — По традиции никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон. Чувствую, этот несчастный градусник оторвут, а то лодку, понимаешь, раскачивает». Что интересно, Лариса-то на старт вышла и даже выдала чистую стрельбу. Правда, скорости ей явно не хватало, ведь даже с нулем она только 13-я.

Дербушева бежала в тренировочном костюме, рассчитывая на тепло тела

Возможно, стоило интенсивнее бежать — как правило, это лучший способ не замерзнуть. Ему вполне соответствовала Ирина Казакевич. Она в красивом стиле выиграла гонку (с двумя промахами обошла всех на последнем круге). Только вот в микст-зоне Ирина, как и все, говорила только лишь об условиях проведения соревнований. «Первые эмоции — это то, что я дошла до финиша и ничего себе не отморозила, — цитирует ее портал matchtv.ru. — Не замерзнуть — было главное сегодня, потому что я впервые соревнуюсь при такой температуре, самое холодное было в Пекине, но сейчас это Уват». Вспомнила Казакевич и прошлую гонку в Ханты-Мансийске. Там она сняла варежку на последнем круге, и до сих пор у нее проблема с важным пальцем, которым она наводит спусковой крючок, — на нем образовалась плотная корка. Поэтому сейчас было не до шуток.

Так что секрет победы Казакевич — тщательная подготовка к гонке. И не пристрелка, а подготовка другого рода. «Я надела под комбез термобелье, сверху шерстяную кофту с горлом, — добавила она. — Мне было очень жарко. Наверное, впервые в такую погоду я не замерзла и чувствовала себя комфортно. Девчонки посмеялись, сказали: как так, ты побежишь в кофте? Главное, чтобы тренер не увидел твое изобретение». В шести секундах от Казакевич осталась Виктория Сливко. Она отстреляла чисто и неплохо шла по дистанции, но на лыжне сегодня равных Ирине и правда не было. Третьей стала Тамара Дербушева, также с нулем. Она решила рискнуть и побежать в разминочных штанах. По ее словам, мышцы были теплые, так что чувствовала она себя нормально. Пусть чуть холоднее, чем другим, зато по движению гораздо удобнее, чем в специальном костюме.

СБР

СБР не видит проблемы и призывает спортсменов не паниковать

Из известных людей кроме Куклиной гонка не задалась у белоруски Ирины Кручинкиной. У нее 12-е место при одном промахе. У мужчин снялись 20 спортсменов из 91. Спринт пропустил чемпион мира Александр Логинов, а также призеры Олимпийских игр этого года в Пекине Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Чемпионом среди самых смелых стал Даниил Серохвостов. Но сомнения, выходить на старт или нет, были даже у него. «В такую погоду очень холодно бегать. Это не очень хорошо для здоровья, дыхательной системы, но решил выйти и пробежать», — сказал он в телеэфире. Кстати, несмотря на победный результат и чистую стрельбу, собой доволен Даниил не был. Проблема в слабой физической готовности, однако с учетом снятия конкурентов равных ему не нашлось. Первый следом за Серохвостовым — Иван Колотов, третьим стал Василий Томшин, Карим Халили снова четвертый. У всех на стойке и лежке нули.

Неудачно провели гонку Матвей Елисеев и Никита Поршнев. 12-е и 14-е места соответственно. А вот Антон Бабиков вообще мог на старт не выходить. Какой смысл? Семь непопаданий и 48 (!) результат. Еще раз — 48-й из 71 участника на внутреннем российском старте без ряда лидеров. Впрочем, возможно, даже за попадание в топ-50 какие-то призовые Бабиков и получит. А вот если бы гонку отменили, то все биатлонисты остались бы без денег. «Чтобы эти деньги распределять, их нужно получить. — Глава СБР Виктор Майгуров, как всегда, логичен. — Если гонки нет и если она не в прямом эфире, как сегодня, мы ничего не получим за это. Поэтому денег нет, их и не будет». Поэтому Виктор не понимает нападок спортсменов и призывов отменять старты — зачем пилить сук, на котором сидишь? В холоде Майгуров также не видит ничего страшного, как и в снятиях. Одни — согреются, другие — еще набегаются.

«Нет никаких проблем, что у нас отменяется какое?то количество гонок, все по объективным причинам, — считает Майгуров. — Не летний вид спорта, и год на год не приходится. Сегодня простоял всю гонку на стрельбище. В 7 утра бежал кросс в 10 километров, лицо было белым, но я бежал. В целом я не замерз. Живой, как видите. Спросите, что раньше все бегали в мороз. Вообще жить вредно. От этого умирают». Так и живем.