Лучший биатлонист Белоруссии Смольский бросил жену с ребенком ради красотки из женской сборной

Динара Алимбекова получила клеймо разлучницы и оказалась изгоем в своей команде из-за отношений с женатым Антоном Смольским.

В 2021 году в сборной Белоруссии по биатлону произошел серьезный разлад. Лидер женской команды Динара Алимбекова стала изгоем в родном коллективе. Главная причина скандала — романтические отношения 26-летней спортсменки с лидером мужской сборной Антоном Смольским. Красивый служебный роман мог послужить отличной рекламой для белорусского биатлона, но превратился в любовную драму и разрушил дружескую атмосферу в команде.

Антон Смольский. Фото Global Look Press

Любовный треугольник

В прошлом году лучшая биатлонистка белорусской сборной Динара Алимебкова неожиданно выпала из общей тусовки. Она стала реже появляться на командных снимках, пропускала совместные мероприятия, а другая звезда команды Белоруссии Анна Сола буквально обрезала ее на фотографиях в социальных сетях. Сначала никто не понимал, в чем причина разлада. Первые догадки были связаны с письмом в поддержку президента Александра Лукашенко, которое подписали все, кроме Солы. Но истинная причина крылась не в политическом подтексте, а в отношениях Алимбековой и Смольского.

«Я перестала общаться с людьми, которые не делают меня лучше, а общение с ними отнимает много энергии. Пришли люди, которые смогли открыть глаза на многие вещи. Если меня нет на какой-то фотографии, значит, я была на тренировке и не могла присутствовать. В других командах такое тоже бывает. Это индивидуальный вид спорта, не всегда мы можем быть вместе. В профессиональном плане у нас в команде хорошие отношения. Я не посещаю командные вечеринки, стараюсь больше отдыхать и уделять время себе и своему коту», — ответила Алимбекова на вопрос журналистов о своей изоляции в сборной.

До начала пандемии Динара два года встречалась с россиянином Кириллом Стрельцовым. Отношения шли к свадьбе, а парень даже хотел сменить спортивное гражданство ради возлюбленной. Но в 2020 году в мир стремительно ворвались коронавирус и карантин. Пара распалась, и все намеченные планы остались в прошлой жизни. Параллельно Смольский встречался с биатлонисткой Дарьей Иеропес. С девушкой были знакомы многие действующие спортсменки сборной Белоруссии. Ведь до 2018-го карьера Иеропес складывалась вполне успешно. В 2016 году она отобралась на юниорские Олимпийские игры, на которых заняла 23-е место в спринте и преследовании. А на юниорском чемпионате мира-2017 стала шестой в индивидуальной гонке.

Однако в конце 2017 года талантливая спортсменка исчезла из публичного пространства. Примерно через полгода тренерский штаб объявил, что Дарья возобновила тренировки с разрешения медиков. Позже Иеропес рассказала, что ей пришлось приостановить карьеру из-за рака щитовидной железы. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии. Поэтому, сделав операцию и пройдя курс радиойода, биатлонистка быстро поправилась. В 2018 году Дарья вновь не вернулась в биатлон. В этот раз по семейным причинам. В сентябре она забеременела от Антона Смольского. Спустя два месяца биатлонист сделал Дарье предложение, и они сыграли свадьбу. Иеропес родила ребенка в июне 2019-го. Но уже в следующем году внезапно развелась с мужем.

Публичная поддержка

Сначала Алимбекова и Смольский скрывали свои отношения. Правда, в сборной все уже знали о служебном романе, который закрутился в декабре 2020 года после традиционной Рождественской гонки в Германии. Казалось бы, отношения лучших биатлонистов страны — идеальный инструмент для пиара и популяризации биатлона. Однако женская часть сборной осудила выбор Алимбековой. Лидером протеста выступила Анна Сола. Девушки знали, что Динара вступила в отношения с Антоном, когда он еще был женат на Дарье Иеропес. С того момента коллеги по сборной презрительно стали считать Динару разлучницей.

В 2021 году в медиа просочилась информация о любовных перипетиях в сборной Белоруссии. Тогда Алимбекова и Смольский решили больше не скрывать своих отношений. Первые публичные признаки симпатии болельщики заметили 5 декабря на этапе Кубка мира. Динара успешно выступила в эстафете в составе женской команды, завоевав серебряные медали и отстреляв без единого промаха. В интервью журналистам она сказала, что вдохновилась стрельбой Антона, который за день до женской гонки стрелял идеально на своем этапе мужской эстафеты.

«Была мотивирована субботней безупречной стрельбой Антона Смольского. Даже сказала ему: «В воскресенье буду стрелять как ты!» — говорила Алимбекова. В ответ Смольский сказал приятные слова в адрес возлюбленной: «Очень стабильное выступление, очень сильно. С таким функциональным состоянием и хладнокровием на рубеже, я думаю, вполне возможно бороться за желтую майку лидера».

Динара Алимбекова и Антон Смольский. Социальные сети Алимбековой

Спустя пять дней, 10 декабря, Динара опубликовала в социальных сетях совместное фото с подписью: «Ты там, где должен быть! Мой самый сильный мотиватор». Также во время репортажа внимательные фанаты заметили кольцо на правом безымянном пальце Алимбековой. Хотя официально о помолвке пара так и не объявляла.

На этом публичные знаки внимания не прекратились. В день женской спринтерской гонки, 16 декабря, Смольский отмечал 25-летие. Динара заняла лишь шестое место и осталась без медалей. Однако она не расстроилась и порадовала именинника сладким сюрпризом, поделившись памятной фотографией в своих социальных сетях. На следующий день Антон повторил результат Алимбековой. Организаторы вручили участнику топ-6 букет, который он пообещал подарить своей девушке. Всего через пару часов Динара опубликовала фото с цветами, гордо подписав: «Мужчина сказал — мужчина сделал! Дарите девушкам цветы».

В начале января 2022 года лидеры белорусского биатлона завоевали серебряные медали в смешанной эстафете. Во время награждения пара держалась отстраненно от товарищей по сборной Анны Солы и Никиты Лобастова. А когда Алимбековой и Смольскому вручили медали, то они повесили их на шею друг другу. 16 января биатлонистам подарили памятные цветы после гонки преследования. Антон приехал третьим, а Динара — шестой. В тот же день Алимбекова опубликовала первую совместную фотографию, на которой Смольский целует возлюбленную в щеку. «Вдвоем в одном направлении! Восхищена и благодарна за наш путь», — написала девушка в социальных сетях.

В заключительной гонке перед Олимпийскими играми в Пекине Алимбекова заняла второе место в масс-старте. По словам Динары, добиться результата ей помог Антон. Молодой человек пришел на трассу ближе к финальной части гонки. К тому моменту белорусская биатлонистка слишком сильно разогналась перед четвертым огневым рубежом и в случае неудачной стрельбы рисковала пролететь мимо тройки. Но Антон своевременно остудил пыл возлюбленной грамотной подсказкой.

Любовная драма на Олимпийских играх

В феврале 2022 года белорусский служебный роман переехал в Пекин. Смольский заселился в Олимпийскую деревню за два дня до приезда возлюбленной. Поэтому когда Алимбекова прилетела в столицу Китая, то проблем с адаптацией у нее не возникло. Антон провел Динаре экскурсию, рассказав обо всех нюансах быта. «К счастью, у меня есть собственный помощник! Антон устроил подробнейшую экскурсию, проинструктировал от а до я. Ощущение, что я уже здесь неделю», — делилась с журналистами Динара.

Перед Олимпиадой на Алимбекову и Смольского возлагались большие надежды. Они были в числе немногих атлетов сборной Белоруссии, которые претендовали на медали. Олимпийский биатлон стартовал со смешанной эстафеты. Но белорусы заняли в ней лишь шестое место, выступив ниже собственных ожиданий. После неудачной гонки Динара поделилась фотографией из командного автобуса со словами: «Не вешать нос! Мы можем лучше». Под «мы» биатлонистка, конечно, имела в виду себя и своего молодого человека.

В индивидуальной гонке Алимбекова заняла только пятое место. После финиша Динара буквально рыдала, ведь всего один промах лишил ее золотой медали. Смольский поддержал девушку и пообещал завоевать медаль во что бы то ни стало. Антон не подвел и принес стране серебряную награду во многом благодаря удачной стрельбе. На финише героя со слезами радости на глазах ждала Динара. Как только Смольский пересек финишную черту, Алимбекова заключила его в крепкие объятия.

Изгои

На любовном фронте у Алимбековой и Смольского все идеально. Партнеры поддерживают друг друга, мотивируют и вместе проводят свободное время. Однако в отношениях с коллегами по сборной все намного хуже. Товарищи по команде отвернулись от пары и всячески игнорируют их роман. А Анна Сола и вовсе заблокировала Динару в социальных сетях. Из коллег по цеху Алимбекова общается только с финской биатлонисткой Мари Эдер.

Бывшая супруга Смольского так и не смогла вернуться в большой спорт. К тому же сложностей добавляет тот факт, что Антон не поддерживает связь с бывшей семьей и неохотно общается с маленькой дочерью. Также Дарья Иеропес рассказала, что ее беременность была незапланированной. Оба спортсмена не хотели детей в тот момент, но она все-таки приняла решение рожать. В общем, все симпатии белорусской биатлонной тусовки сейчас на стороне брошенной жены с ребенком, а Алимбекова и Смольский стали в родной сборной изгоями.