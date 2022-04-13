«Почему мы должны извиняться? С хрена ли загуляли?» Как россиянка Павлова-Буртасова шокирует мир биатлона

Самая красноречивая биатлонистка России сменила фамилию, но не стиль общения.

Несколько лет назад Евгения взорвала биатлонный мир своим появлением в сборной России. Но дело даже не столько в результатах, сколько в очень остром языке биатлонистки. Но давайте по порядку.

Самочувствие — не айс

2018 год — Евгения дебютирует на этапе Кубка Мира в Поклюке. 24-летняя девушка уже во второй гонке стала восьмой. И это был лучший результат среди россиянок. А на следующем этапе попала в эстафету и вместе с Маргаритой Васильевой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт выиграла первое золото на взрослом уровне. Уже в то время параллельно со спортивными успехами Женя начала привлекать к себе все больше внимания через экраны смартфонов и телевизоров. В том же сезоне-2018/19 на этапе КМ в Рупольдинге Евгения следующим образом высказалась относительно своего физического состояния:

«Самочувствие — не айс. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться и продолжать выступать. Я очень благодарна, что есть болельщики, что они переживают. Но вы тоже поймите, мы не железные, мы не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Мы бегаем на своем здоровье. Бывает вот такое — накрывает и всё. Мы этого тоже не хотим. Но это здоровье, и оно одно».

Одним таким острым (а скорее неаккуратным) высказыванием она подняла вокруг себя невероятную волну. Ее просили извиниться, вспомнить про российских спортсменов, уличенных в допинге, и вообще наставали, чтобы в будущем она сформулировала свою мысль конкретней. Павлова в карман за словом не полезла и крайне доходчиво еще раз преподнесла свою мысль иностранным коллегам и журналистам.

«Люди думают, что все такие чистые. Почему иностранцы не извиняются перед своими же? За лыжников, которые употребляли, — задала вопрос Евгения. — Почему мы, которые отсидели уже наказание, должны извиняться? С хрена ли загуляли? Пусть думают что хотят. Мы не астматики, мы — чистые. Пусть болеют, сидят дома. Мы бегаем на своем здоровье. Вот он и пример: там отпахали — тут торкнуло. Мы не можем везде пахать. Пусть думают что хотят. Нам нечего скрывать».

Евгения Павлова-Буртасова. Фото Global Look Press

Я не умею, как Дальмайер

В 2019 году случился ее первый чемпионат мира, где в дебютной гонке (смешанной эстафете) она сразу же стала четвертой. А по итогам сезона была признана Международным союзом биатлонистов лучшим новичком.

Попробовав взрослый биатлон на вкус, Павлова вошла в кураж. И уже на следующий год продолжила будоражить СМИ своими высказываниями. Так, например, после болезни зимой 2019 года она долго не могла прийти в хорошую форму. У немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер была схожая с ней ситуация, но тем не менее она в первой же гонке после выздоровления взяла золото, что спровоцировало Павлову на очередной яркий комментарий.

«Я не умею, как Дальмайер, — болеть, а потом выиграть этап Кубка мира».

Подобный выпад от молодой и еще не достигшей высот спортсменки против (к тому моменту) двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира назвать дерзким, мягко говоря, недостаточно.

В 2020-м Павлова умудрилась выяснить отношения и с российскими журналистами. Так, после интервью Дмитрию Занину, где она сказала, что ей «некомфортно в команде», появилась информация, что она в личной переписке высказала Дмитрию свое недовольство интервью и его работой.

В общем, Павлова в биатлоне: на лыжне, стрельбище или перед камерой — это всегда ярко. И если вы думаете, что вся фееричность высказываний у Жени с возрастом сошла на нет, спешу вас успокоить. Все, что изменилось с 2020 года, — это только фамилия. Биатлонистка вышла замуж и теперь выступает как Буртасова.

В 2019 году молодой человек Евгении, биатлонист Максим Буртасов, сделал ей предложение. А в апреле 2021-го состоялась долгожданная свадьба. Хоть Максим уже не выступает, но семью все же стоит именовать биатлонной. Поскольку Буртасов часто сопровождает супругу на сборах и соревнованиях. А дома их ждут две чудесные кошки породы ориентал.

Евгения Павлова-Буртасова. Фото Global Look Press

Видимо, где-то продуло

Сезон-2020/21 Евгения провела с переменным успехом. Золото в индивидуальной эстафете в Антхольце и два четвертых места на других этапах. Больше особо похвастаться нечем.

Зато 2022-й начался с сюрпризов. Новый вызов в карьере Евгении нагнал ее совсем неожиданно в горах Германии на чемпионате Европы. Валерия Васнецова, которая должна была выступать на Олимпиаде в Пекине, сдает положительный тест на коронавирус. Участвовать не может. Моментально все взоры устремляются на Буртасову. В кратчайшие сроки делается все возможное, чтобы переправить ее в Пекин. Сложно, не без стресса, но это удается осуществить. И 7 февраля Женя впервые в своей жизни бежит по олимпийской лыжне. Но, как говорится, первый блин всегда... Результат — лишь 77-е место.

Тогда казалось, что возможностей показать себя будет еще достаточно. Но неожиданно происходит драма или скандал — называйте как хотите. В общем, странная история. И Женя не попадает в эстафетную команду. Потому что, по словам тренеров, они хотели увидеть ее состояние по итогам тренировочного забега, а она отказалась в нем участвовать, заявив: «У меня свой план». Хотя сама Буртасова говорит, что ей никто не сообщал, что этот старт — это отбор на эстафету. В общем, так или иначе, но на Олимпийских играх-2022 на Женю мы посмотрели лишь один раз в индивидуалке.

После этого во всем российском спорте произошли глобальные изменения. И теперь на российских спортсменов мы смотрим исключительно на своих соревнованиях. Тем не менее в минувшем сезоне Евгения выиграла Малый хрустальный глобус в зачетах пасьюта Кубка мира IBU, заработав 144 очка, а в общем зачете стала шестой. Если бы не отстранение, из-за которого в марте она не смогла выступить в Италии, Евгения могла бы забраться и выше. Последнее соревнование сезона-2021/22, где можно было ждать Буртасову, — чемпионат России в Тюмени, но накануне этого старта спортсменка объявила следующее: «К сожалению, не смогу выступить. Сейчас занимаюсь своим здоровьем. Есть небольшие проблемы со спиной. Видимо, где-то продуло».

Так что впереди у Евгении восстановление, отдых, сборы и новый, очень необычный сезон-2022/23. Каким он будет, сейчас никто точно сказать не может. Даже самая разговорчивая биатлонистка нашей страны.