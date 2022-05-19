Биатлонист, дисквалифицированный в Казахстане за нарушение режима, будет тренироваться с Каминским

Роман Еремин — самый загадочный новичок сборной России

25-летний Роман Еремин, который еще два года назад представлял на этапах Кубка мира сборную Казахстана, теперь будет готовиться в сборной страны в группе Юрия Каминского. Еремин среди своих напарников самый опытный. По возрасту он ровесник Латыпова, но аналогичными результатами похвастать не может. Хотя в сборной Казахстана Роман считался одним из лидеров и лучшим молодым спортсменом.

В 2017-м стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в личной гонке, для Казахстана это супердостижение. На будущий год выступал на Олимпийских играх в Пхенчхане, попадал в топ-20 спринта на Кубке мира. Тоже очень круто для биатлониста, которому едва исполнился 21 год. Но стремительное развитие карьеры Еремина оборвала случайность.

Сменил гражданство после дисквалификации

В 2020-м он вместе с еще тремя товарищами попал в некрасивый инцидент на сборе в Обертиллахе. Хозяйка местного отеля обвинила казахстанцев в пьянстве и порче имущества. Спортсмены все отрицали, но руководство местной федерации поступило жестко. Антона Пантова, для которого это был уже повторный проступок, дисквалифицировали на четыре года, остальных, включая Еремина, — на год. Роман ждать не стал и сменил спортивное гражданство, переехав в Россию. Тогда казалось, что сделал нормальный выбор.

В прошлом сезоне Еремин выступал на Кубке России за сборную Новосибирской области. Особо не выделялся, лучший результат — восьмое место в спринте. В общем зачете Кубка страны он только 17-й. Но выше него спортсмены или заметно старше, или уже привлекавшиеся для подготовки в национальной сборной.

Сильной стороной Еремина считается лыжный ход. В нем он почти сравнялся с мировыми лидерами. В то время как статистика стрельбы в его сезонах за Казахстан не лучшая — всего в районе 75 процентов. Видимо, как раз в этом Каминский и увидел резерв.

Роман Еремин. Фото Global Look Press

Не переживаю о решении уйти из Казахстана

— Для меня попадание в сборную России — это скорее неожиданность, — рассказал Еремин в интервью «СЭ». — С Каминским мы до этого были знакомы только заочно. Он же тренировал раньше лыжную сборную Казахстана. Но там мы лично не пересекались. Увиделись вживую только недавно, на углубленном медицинском обследовании. Если вы думаете, что у нас есть какие-то давние отношения, то это не так.

— Чего вы ждете от подготовки в группе Каминского?

— Для профессионального спортсмена попадание в сборную страны — это логичное развитие карьеры. Если ты к этому не приходишь, значит, делаешь что-то не так.

— Если вы все равно не имеете права выступать на международных соревнованиях, то какая разница — в сборной готовиться или нет?

— Ну, пусть будет, для галочки. Да и уровень подготовки в сборной все равно другой. Гораздо выше.

— Не жалеете теперь об уходе из сборной Казахстана? Там бы спокойно выступали сейчас на этапах Кубка и чемпионате мира...

— Жизнь не компьютерная игра, чтобы нажать кнопку «сохранить» и потом вернуться назад. Я сделал свой выбор. Считаю, что переживать об этом не стоит. В России я познакомился со многими хорошими людьми. И я доволен тем, что приобрел в Новосибирске.

— Почему вы тогда решили сменить спортивное гражданство?

— Это было скорее спонтанное решение. Я познакомился с Валерием Владимировичем Ивановым (личный тренер и муж Ольги Вилухиной. — Прим. «СЭ») и решил, что в России мне будет лучше.

— Это было от обиды на Казахстан за дисквалификацию, которую вы посчитали несправедливой?

— Честно, не хочу об этом говорить. Были недопонимания с обеих сторон. Была моя собственная упертость и молодость. Но ворошить это сейчас не вижу смысла. Не надо искать виноватых, нужно жить сегодняшним днем.