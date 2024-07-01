«Стараюсь бороться за золото на любых российских соревнованиях». Наша звездная пляжница побеждает с новой партнершей

Интервью Надежды Макрогузовой после этапа ЧР в Зеленоградске.

В Калининградской области завершился пятый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В Зеленоградске победили Дмитрий Веретюк с Алексеем Архиповым и Надежда Макрогузова с Александрой Ганенко. Макрогузову мы привыкли видеть в дуэте со Светланой Холоминой. Вместе они становились призерами чемпионата Европы, ездили на Олимпийские игры. Однако Светлана получила обидную травму, и Надежде нашли экстренную партнершу. Притирка друг к другу, как рассказала Макрогузова «СЭ», процесс небыстрый, тем не менее Надежда рада совместному прогрессу.

С привычным партнером мы понимали друг друга с полувзгляда

— Поздравляем с успехом! Какие у вас эмоции после соревнований в Зеленоградске?

— Позитивные эмоции, люблю Зеленоградск. Каждый раз, когда приезжаю, «Динамо» с моим участием забирает золото. Была рада поддержать эту традицию, однако я больше рада проведенной работе вместе с Сашей, возможностью потренировать игру в ветреную погоду. На предыдущих этапах, не считая Анапы, сделать этого у нас не получалось.

— Самым сложным получился финал?

— Не назвала бы его сложным. Скорее излишне эмоциональным. Когда маячат медали, все немного теряют голову и заигрываются. Самый лучший наш матч — тоже против Егоровой и Бочаровой, но на групповом этапе. Когда мы тоже победили, но гораздо увереннее. Хладнокровно действовали.

— Финал был преодолением неожиданно возникших трудностей? Трехсетовое противостояние, ровный счет на тай-брейке...

— Я бы сказала, что это был важный для нас урок. Учились гасить эмоции, контролировать их. Полагаться на себя и свою игру. Соперник не преподносил нам какие-то непреодолимые препятствия. Скорее сказывались наши собственные недоработки, которые давали о себе знать на фоне нервов. Это естественно, пара новая, новая напарница.

— Главная сложность — в отсутствии большого совместного опыта?

— Безусловно. Нужно понимать, что мы с Александрой совершенно другая пара, не стоит нас сравнивать с дуэтом Макрогузова/Холомина. Я осталась, а партнер — другой. И это очень трудно, какие-то детали, которые понимали раньше с полувзгляда, полуслова... Тут надо много проговаривать, чувствовать напарника, его настроение, характер игры. Это сложно. И здорово, что мы за такой короткий срок смогли добиться потрясающих результатов.

Надежда Макрогузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эмоциональные связи строятся годами

— На данный момент процесс адаптации друг к другу завершен?

— С точки зрения игры все идет на подъем. Речь о работе каждой из нас отдельно. Я качественно выполняю свою работу блокирующей, Саша потихонечку включается в рабочий процесс. Мы не говорим о каких-то химических связях. Сугубо о качестве игры, которое удается поднять.

— Неужели психологические аспекты не важны?

— Важны, разумеется, но это если мы говорим о выступлениях на больших дистанциях, до Олимпийских игр, условно. Сейчас у нас была экстренная задача сформировать для «Динамо» сильную первую пару, пока Светлана восстанавливается. Никто не ждет, что мы с Сашей начнем кричать, что мы теперь лучшие подружки. Эмоциональные связи строятся годами, от нас требуется только качественная работа в волейболе. И это, слава богу, удается.

— У пар, которые выступают вместе не один сезон, есть над вами конкурентное преимущество?

— В текущем составе мы можем спокойно у всех выигрывать. У Егоровой с Бочаровой — сильное эмоциональное взаимодействие. И все же мы видим, что качество игры у девочек начинает хромать. Может, они и здорово друг друга понимают и поддерживают. Но уровень игры, на мой взгляд, в Зеленоградске показали не совсем свой.

— Какие у вас мысли перед финалом Кубка России в Санкт-Петербурге?

— Для меня цели никогда не меняются вне зависимости от турнира — я еду бороться за золото на любых российских соревнованиях. Будь я со Светой, могла бы железобетонно вам это гарантировать, костьми лечь. Сейчас я понимаю, что у меня новая напарница... Мои приоритеты не меняются, но все же даю нам скидку. Так что самое важное — показать качественный волейбол, мне и Саше. Обернется, надеюсь, это позитивно, но посмотрим. Привыкла сначала показывать результат и отвечать за него. А не обещать золотые горы. Неизвестно, что может случится. Вот Света только начала сезон и сразу травмировалась.

— Но Александра Ганенко показывает уверенную игру, разве нет?

— Саша — отличная спортсменка. Настоящий профессионал, знает, что делает. У нее есть жажда победы, желание быть первой. Я это поддерживаю и стараюсь раскрывать в ней лучшие качества.

Этап чемпионата России по пляжному волейболу в Зеленоградске

Мужчины

Финал

Алексей Архипов / Дмитрий Веретюк — Василий Иванов / Никита Эверт — 21:9, 21:13

Матча за 3-е место

Федор Сабаев / Олег Стояновский — Егор Жаровин / Александр Мартыненко — 21:14, 21:19

Женщины

Финал

Александра Ганенко / Надежда Макрогузова — Мария Бочарова / Мария Егорова — 24:22, 20:22, 17:15

Матч за 3-е место

Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова — Ларисса / Лили (Бразилия) — 21:18, 18:21, 15:10