Лешуков и Стояновский выиграли этап ЧР по пляжному волейболу в Новом Уренгое

Илья Лешуков и Олег Стояновский выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое.

В финале Лешуков и Стояновскиий обыграли белорусов Александра Дедкова и Павла Петрушко со счетом 2-1 (19:21, 21:12, 17:15). В матче за третье место кубинцы Нослен Амаро Диас и Хорхе Луис Алайо победили Максима Сиволапа и Тараса Мыськива со счетом 2-0 (21:17, 21:15)

В турнире женщин победительницами стали Мария Егорова и Мария Лазуренко, которые в финале обыграли Надежду Макрогузову и Екатерину Шевцову со счетом 2-0 (21:18, 21:18). Бронза у бразильянок Талиты Антунеш да Роши и Тайаны де Соузы Лимы.