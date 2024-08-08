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Пляжный волейбол

Париж-2024

Сегодня, 19:04

Женская сборная Канады вышла в финал пляжного волейбола на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Женская сборная Канады в полуфинале пляжного волейбола Олимпиады-2024 обыграла швейцарок со счетом 2:1 (14:21, 22:20, 15:12).

В финале канадки встретятся с победительницами матча Бразилия — Австралия. Финальная встреча пройдет 10 августа.

Пляжный волейбол

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон (Канада) — Таня Хуберли / Нина Бечарт (Швейцария) — 2:1

«Eiffel Tower Stadium».

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