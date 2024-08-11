Шведы Оман и Хельвиг выиграли золото Олимпиады-2024 в пляжном волейболе
Шведы Давид Оман и Йонатан Хельвиг завоевали золото Олимпиады-2024 в Париже в пляжном волейболе.
В финале мужского турнира спортсмены победили немцев Нильса Элерса и Клеменса Виклера в двух сетах — 21:10, 21:13.
Оман и Хельвиг впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами. Их золото стало для Швеции четвертым на Олимпиаде-2024.
Пляжный волейбол
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Давид Оман / Йонатан Хельвиг (Швеция) — Нильс Элерс / Клеменс Виклер (Германия) — 2:0
«Eiffel Tower Stadium».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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