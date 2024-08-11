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Париж-2024

Сегодня, 00:15

Шведы Оман и Хельвиг выиграли золото Олимпиады-2024 в пляжном волейболе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Давид Оман и Йонатан Хельвиг.
Фото AFP

Шведы Давид Оман и Йонатан Хельвиг завоевали золото Олимпиады-2024 в Париже в пляжном волейболе.

В финале мужского турнира спортсмены победили немцев Нильса Элерса и Клеменса Виклера в двух сетах — 21:10, 21:13.

Оман и Хельвиг впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами. Их золото стало для Швеции четвертым на Олимпиаде-2024.

Пляжный волейбол

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Давид Оман / Йонатан Хельвиг (Швеция) — Нильс Элерс / Клеменс Виклер (Германия) — 2:0

«Eiffel Tower Stadium».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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