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Сегодня, 12:40

Чемпионка России по пляжному волейболу Ганенко завершила карьеру

Алина Савинова
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Российская волейболистка московского «Динамо» Александра Ганенко приняла решение о завершении профессиональной карьеры в возрасте 25 лет.

«Я завершаю свою карьеру профессионального спортсмена. Честно признаться, это решение далось мне совсем не легко. Несмотря на это, решение мной было принято еще в соревновательный период этого сезона», — написала Ганенко в своих соцсетях.

Спортсменка поблагодарила за сотрудничество тренерский штаб волейбольного «Динамо», за который она играла с 2015 года.

«Передо мной открывается новый, не менее интересный путь, на котором я буду стараться, как и в пляжном волейболе, достичь определенных высот. Всем огромное спасибо! И не прощаемся!» — добавила она.

Ганенко выступала на позиции защитника. Она является победителем чемпионата Европы по пляжному волейболу U-22 (2020), чемпионкой России (2020), а также победителем молодежного кубка страны (2019).

Волейбол
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