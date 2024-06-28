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Париж-2024

Сегодня, 18:45

Свищев — о допуске педофила на Олимпиаду-2024: «В то же время тех, кто не согласен с их политикой, пытаются убрать»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что на Олимпийские игры в Париже поедет осужденный ранее педофил.

«Можно было бы посмеяться, но на самом деле смешного мало. Странные принципы у европейской толерантности, когда убийц, педофилов и трансгендеров допускают к соревнованиям. В то же время тех, кто не согласен с их политикой, пытаются убрать. Куда катится спортивный мир, непонятно. И чем это закончится, тоже не ясно», — сказал Свищев «СЭ».

Стивен ван де&nbsp;Вельде. Педофил из Нидерландов поедет на Олимпиаду. Изнасиловавший 12-летнюю девочку спортсмен вернулся в волейбол

В Англии в 2016 году пляжный волейболист Стивен ван де Вельде изнасиловал 12-летнюю девочку, атлет был приговорен к 4 годам заключения. Первую часть срока спортсмен провел в Англии, вторую в Голландии.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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