Свищев — о допуске педофила на Олимпиаду-2024: «В то же время тех, кто не согласен с их политикой, пытаются убрать»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что на Олимпийские игры в Париже поедет осужденный ранее педофил.

«Можно было бы посмеяться, но на самом деле смешного мало. Странные принципы у европейской толерантности, когда убийц, педофилов и трансгендеров допускают к соревнованиям. В то же время тех, кто не согласен с их политикой, пытаются убрать. Куда катится спортивный мир, непонятно. И чем это закончится, тоже не ясно», — сказал Свищев «СЭ».

В Англии в 2016 году пляжный волейболист Стивен ван де Вельде изнасиловал 12-летнюю девочку, атлет был приговорен к 4 годам заключения. Первую часть срока спортсмен провел в Англии, вторую в Голландии.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин