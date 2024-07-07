Олег Стояновский: «Наша победа на чемпионате мира не была неожиданностью»

Обладатель исторического титула — о громком успехе пятилетней давности.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников 7 июля 2019 года завоевали золото чемпионата мира, навсегда вписав свои имена в историю. Спустя пять лет вспоминаем этот день с Олегом Стояновским и обсуждаем, как обстоят его дела сейчас. Приятный повод поговорить, но, по словам 27-летнего спортсмена, он предпочел бы беседовать о подготовке к Олимпиаде-2024 или к следующему чемпионату мира...

По своему складу я технарь

— Без международных стартов спортсменам тяжело. И все же в российском пляжном волейболе сейчас большой объем соревнований. Чувствуется ли рост популярности в стране?

— Думаю, что рост и развитие есть. После золота чемпионата мира, после хорошего результата на Олимпийских играх люди начали больше интересоваться нашим видом спорта. Это естественно. Развивается любительский спорт, что дает толчок профессиональному, и наоборот. Конечно, всегда хочется большего, но определенный кусок пирога зрительской аудитории у пляжного волейбола есть.

— Для людей со стороны всегда казалось, что пляжка — особый мир, своя атмосфера. Это так?

— На сто процентов, это свое комьюнити. Кто-то называет пляжный мир большой семьей — она немногочисленна, плюс-минус все друг друга знают. Это одни и те же люди, с которыми ты все равно видишься из турнира в турнир. На общих интересах к пляжному волейболу начинаешь дружить и проводить время вместе.

— Вы ведь, как и все, начинали с классики...

— Я начинал в московской спортшколе. В 15 лет впервые попал на пляжноволейбольные сборы в Анапу. Вызвали, наверное, немного авансом: папа договорился со знакомым тренером, чтобы меня посмотрели. Там меня заметил специалист из Обнинска, предложил перейти к ним и развиваться в дальнейшем в пляжном волейболе. В 2012 году я перевелся в обнинскую школу, полтора года жил в интернате. Заканчивать же среднее образование уехал в Москву, а тренироваться ездил в Обнинск. Нужно было думать об учебе, о поступлении в университет.

Родители тогда спорили о моем будущем: мама хотела, чтобы я учился, а папа настаивал, что я должен заниматься тем, чем мне хочется — хотелось волейболом. Так волейбол и стал профессией. Родители нашли компромисс — я старался сдать выпускные экзамены на хорошие баллы. Но уже на второй год стало понятно: у меня неплохо получается в пляжном волейболе, а совмещать учебу и спорт, успевая одинаково хорошо, невозможно.

— В каком вузе учились?

— Сначала поступил в Бауманку — мне всегда нравилась математика. С цифрами дружил и планировал двигаться по техническим направлениям. Но учиться самостоятельно на выбранной специальности оказалось слишком сложно. Поэтому перевелся туда, где была более близкая мне спортивная тематика. Но по складу своему я технарь, не гуманитарий точно.

— То, что вы технарь, помогает на площадке? Может, у вас перед глазами какие-то цифры, схемы, стрелочки и направления?

— Никогда не думал об этом, если честно (смеется). Нет, стрелочек и цифр перед глазами нет. А вот разборы — да, это интересно, и я к ним отношусь внимательно. Видеоанализ, механика движений. Мне важно ее понять, а затем правильно повторить. Поймешь суть, дальше становится проще.

Олег Стояновский. Фото из соцсетей Олега Стояновского

На турнирах узнают и просят автографы

— В какой момент Олег Стояновский четко осознал, что волейбол — не хобби, а то самое, с чем хочется связать жизнь?

— Думаю, когда пришлось делать выбор между дальнейшей учебой и продолжением тренировок. Я мог сказать: «Не могу ездить на сборы, буду учиться». Но я так не сказал, и все сложилось.

— Самая первая значимая победа — какая она была?

— Наверное, вспомню детский чемпионат России 2012 года. Было страшновато — играли домашний турнир в Обнинске против обнинской команды. Тебе 16, ты волнуешься, ты неопытный, на трибунах свои же сидят...

— А вообще родные и близкие на трибунах часто?

— Мы же разъезжаем по стране, раньше по миру, а родители работают, у них своя жизнь. Они смотрят по ТВ, интернету. Папа приезжал на самые важные для меня турниры — на чемпионате мира вот был. В Анапу приезжал, он у меня сам играет ветеранские турниры.

— На улицах вас часто узнают?

— К сожалению, нет. В этом году в Красноярске в финальный день этапа по снежному волейболу мы с Ильей Лешуковым решили пройтись — хорошая погодка, солнышко светит. Думаем, надо город посмотреть. Навстречу человек... Немножко пьяный. Немножко шатается. Немножко пахнет. Подошел, обратился ко мне. Мол, я легенда, он смотрит все наши матчи и гордится победами. «И дай денежек на опохмел». Забавно было. Ну на турнирах и около них, конечно, узнают, просят автографы и взрослые, и дети. Иногда спрашивают, мол, что так плохо играете. Предъявляют периодически — не грубо, но высказывают.

— Последнее время соревнования проводятся в разных исторических локациях. Площадь Растрелли, в этом году Дворцовая площадь. Каково играть в таких классных исторических экстерьерах?

— К сожалению, это случается только раз в году. В то же время понимаешь: во сколько может обойтись организация финала Кубка России на Дворцовой площади. Это не только дорого, но и технически сложно: договориться с городом, поставить корт, привезти песок, возвести временные трибуны — это только маленькая часть того, что нужно сделать. Мировая практика такая есть — во многих городах туры проводятся на центральных площадях. В той же Москве когда-то проводили этапы Мирового тура на Поклонной горе. Это очень круто для популяризации нашего вида спорта: много людей, великолепная картинка с видом на городские достопримечательности. Даже мимо идущие туристы могут заинтересоваться. Дворцовая площадь — классный вариант. Единственный минус для игроков, но минус достаточно серьезный — отсутствие разминочного корта. Другие корты находятся далеко, и подготовка к матчу усложняется. Обычно строят дополнительную поляну, чуть меньшего размера, чтобы была возможность размяться.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников празднуют победу на ЧМ-2019. Фото Global Look Press

Во время финала ничего не видели и не слышали

— Вернемся к чемпионату мира. Некоторые люди выигрывают крупнейшие турниры впервые, когда им 37. Что испытывает парень в 22 года, когда целует кубок, который до него в нашей стране никто в руках не держал?

— Конечно, это было круто, но не могу сказать, что это было что-то из ряда вон. Да, мы со Славой работали вместе первый год, но, когда вставали в пару, предполагали, что можем забраться высоко. Слава был уже игрок с именем, опытом и очень высоким уровнем мастерства: бронзовый призер чемпионата мира, четвертый на Олимпиаде. Я же чувствовал в себе уверенность. Понимал: могу бороться за самые ценные награды. Благодаря нашей работе за восемь месяцев мы показывали хороший результат. У нас была задача завоевать медали — мы были в топ-3 рейтинга, одними из фаворитов. Поэтому супернеожиданностью наша победа не стала. Это был классный, но ожидаемый результат, если оглядываться на выполненный объем работы.

— А эмоции?

— Они не сразу пришли. Конечно, я думал о золоте когда-то перед началом турнира. Во время него я очень постарался убрать их подальше, чтобы лишний раз не тревожить себя, не дергаться. А осознание уже после приходит очень прилично позже. В моменте ты еще в игре, ты абстрагирован. Через день где-то или вечером.

— У пляжного волейбола очень дружелюбная публика, здесь принято с уважением относиться ко всем. Но в финале ЧМ вы играли в Германии против немецкой пары. Кому-то нравится, когда болеют против, а как было у вас?

— Во время матча не замечал: мы будто шторы завесили вокруг поляны и ничего не видели и не слышали. Полная концентрация на партнере, на мяче, на игре.

— Что сказали ваши соперники Толе и Винклер после игры?

— Ничего. Пожали руку, и все. Что тут еще скажешь? Вообще-то это больно — проигрывать такие матчи.

— Как отметили?

— У нас уже через несколько дней был новый турнир: в воскресенье сыграли финал чемпионата мира, а в четверг уже стартовали в Гштааде, или даже в среду. Поэтому что мы сделали... Сходили в бар, поужинали, выпили по стакану пива, а утром уехали в Швейцарию.

Олег Стояновский на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А где кубок?

— Не знаю, у нас только медали. Кубок был в федерации, но он переходящий, и его отослали назад через какое-то время. Можно было заморочиться и сделать копию, но есть же медаль. А с кубком у меня есть классная фотка.

— Планируете смотреть Олимпиаду в Париже и как относитесь к ситуации с запретом для российских спортсменов?

— Отношусь плохо. Очень жаль, что не дают шанса выступить. Смотреть планирую, но вряд ли все матчи — в Париж едет много не очень сильных команд, в том числе и потому, что российских пар там нет. Некоторым в этом плане повезло. Фавориты те же — шведы да норвежцы, думаю, они и разыграют золотую медаль.

— Рано или поздно наступит время, когда спортивная карьера подойдет к концу. Думали об этом?

— Честно, сильно не задумывался — пока предпочитаю жить сегодняшним днем. Но, наверное, хотелось бы остаться в волейболе — тренер ли, функционер, сложный вопрос. Возможно, работать над популяризацией любимого вида спорта, что-то связанное с организацией турниров.

Ольга Быченкова