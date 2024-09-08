Макрогузова и Холомина защитили титул чемпионок России по пляжному волейболу

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из московского «Динамо» стали чемпионками России по пляжному волейболу 2024 года.

В финальном матче спортсменки победили Марию Бочарову и Марию Егорову («Локомотив») — 2:1 (13:21, 21:15, 18:16). Встреча проходила в Анапе.

Макрогузова стала трехкратной чемпионкой России, а ее партнерша выиграла золото в четвертый раз в карьере.

Бронзовые награды турнира достались Дарье Павловой и Анастасии Барсук.