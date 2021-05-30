«Эфес» обыграл «Барселону» в финале Евролиги
Победителем Евролиги сезона-2020/21 стал турецкий «Эфес». В финале команда победила «Барселону» (86:81).
В составе победителей самым результативным стал Василие Мицич — 25 очков. 21 очко в активе Шейна Ларкина, который был признан лучшим игроком матча.
У «Барсы» 23 очка заработал Кори Хиггинс. 18 очков у Кайла Курича, 17 — у Брендона Дэвиса.
«Эфес» выиграл турнир впервые в своей истории. В 2019 году команда в финале уступила ЦСКА (83:91).
В матче за третье место ЦСКА ранее уступил «Милану» (73:83).
Евролига
Финал
«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 81:86 (22:15, 14:24, 22:26, 23:21)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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