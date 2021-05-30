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«Эфес» обыграл «Барселону» в финале Евролиги

23:43
«Эфес» обыграл «Барселону» в финале Евролиги. Фото Reuters
«Эфес» обыграл «Барселону» в финале Евролиги. Фото Reuters
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Победителем Евролиги сезона-2020/21 стал турецкий «Эфес». В финале команда победила «Барселону» (86:81).

В составе победителей самым результативным стал Василие Мицич — 25 очков. 21 очко в активе Шейна Ларкина, который был признан лучшим игроком матча.

У «Барсы» 23 очка заработал Кори Хиггинс. 18 очков у Кайла Курича, 17 — у Брендона Дэвиса.

«Эфес» выиграл турнир впервые в своей истории. В 2019 году команда в финале уступила ЦСКА (83:91).

В матче за третье место ЦСКА ранее уступил «Милану» (73:83).

Евролига

Финал

«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 81:86 (22:15, 14:24, 22:26, 23:21)

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