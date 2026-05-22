22 мая, 20:16

«Олимпиакос» победил «Фенербахче» и стал первым финалистом Евролиги

Алина Савинова

«Олимпиакос» победил «Фенербахче» в полуфинале Евролиги — 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20).

Самыми результативными игроками стали тяжелый форвард греческой команды Алек Питерс и Тарик Биберович из «Фенербахче», которые набрали по 17 очков.

«Олимпиакос» впервые с 2023 года вышел в финал Евролиги. В решающем матче команда встретится с победителем противостояния между «Валенсией» и «Реалом», которые сыграют позднее в пятницу. Финал запланирован на воскресенье, 24 мая.

«Финал четырех» Евролиги проходит в Афинах. В 2025 году турнир выиграл «Фенербахче».

