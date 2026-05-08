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8 мая, 02:54

«Реал» обыграл «Хапоэль» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент

«Реал» выиграл у «Хапоэля» в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 87:78. Игра прошла на арене «Ботевград» в Болгарии.

Самым результативным игроком встречи стал центровой израильской команды Дэниэл Отуру, набравший 29 очков.

«Реал» стал вторым участником «Финала четырех». Ранее «Олимпиакос» в трех матчах обыграл «Монако» (3-0). Остальные финалисты определятся в противостояниях «Валенсия» — «Панатинаикос» (1-2) и «Фенербахче» — «Жальгирис» (2-1).

Евролига
1/4 финала
Четвертый матч

«Хапоэль Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 78:87 (21:23, 15:23, 17:17, 25:24)

Х: Отуру (29), Мицич (18 + 11 передач), Брайант (12).

Р: Гаруба (16), Маледон (14), Хезоня (14), Кампаццо (11).

Счет в серии: 1-3.

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Баскетбол
БК Реал
БК Хапоэль (Тель-Авив)
Евролига
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