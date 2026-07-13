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13 июля, 07:22

Лучший защитник Евролиги Диалло подписал контракт с «Денвером»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард сборной Гвинеи Альфа Диалло подписал контракт с «Денвером», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Соглашение 29-летнего баскетболиста с «Наггетс» на 1,4 миллиона долларов рассчитано на один год.

В 2020 году Диалло не выбрали на драфте НБА, после чего он уехал в Европу, где до 2021 года выступал за греческий «Лаврио», а затем перешел в «Монако».

В сезоне-2025/26 форвард стал лидером Евролиги по перехватам и был признан лучшим защитником лиги. Он набирал 11,9 очка, 4,4 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата за 27,9 минуты на паркете.

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НБА
БК Денвер Наггетс
БК Монако
Евролига
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