Лучший защитник Евролиги Диалло подписал контракт с «Денвером»

Форвард сборной Гвинеи Альфа Диалло подписал контракт с «Денвером», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Соглашение 29-летнего баскетболиста с «Наггетс» на 1,4 миллиона долларов рассчитано на один год.

В 2020 году Диалло не выбрали на драфте НБА, после чего он уехал в Европу, где до 2021 года выступал за греческий «Лаврио», а затем перешел в «Монако».

В сезоне-2025/26 форвард стал лидером Евролиги по перехватам и был признан лучшим защитником лиги. Он набирал 11,9 очка, 4,4 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата за 27,9 минуты на паркете.