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«Реал» с бывшим игроком УНИКСа в составе Хезоньей вышел в финал Евролиги

Алина Савинова
Факундо Кампаццо и Серхио Де Ларреа.
Фото Reuters

Мадридский «Реал» стал вторым финалистом Евролиги сезона-2025/26. В полуфинале команда обыграла «Валенсию» — 105:90 (26:28, 36:28, 24:17, 19:17).

Самым результативным игроком матча стал хорватский легкий форвард «Реала» Марио Хезонья, который набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи. Хезонья является бывшим игроком УНИКСа, он выступал за казанцев до перехода в мадридскую команду — с 2021 по 2022 год.

В финале Евролиги «Реал» сыграет против «Олимпиакоса», который ранее победил «Фенербахче» (79:61).

«Финал четырех» Евролиги проходит в Афинах. Решающий матч состоится 24 мая.

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