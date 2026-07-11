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11 июля, 19:07

Александер Секулич близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александер Секулич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной Словении Александер Секулич находится на стадии продвинутых переговоров с «Барселоной».

Испанский клуб может согласовать контракт с 48-летним специалистом в ближайшие пару недель.

Секулич начал сезон-2025/26 на посту главного тренера «Зенита», но был уволен в январе 2026 года. После этого Александер возглавил БК «Дубай», с которым выиграл Адриатическую лигу. В финальной серии клуб из ОАЭ обыграл «Партизан».

Секулич тренирует сборную Словении с 2020 года. С 2022 по 2024 годы он возглавлял «Локомотив-Кубань», который довел до финала Лиги ВТБ-2022/23.

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БК Барселона
Александер Секулич
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