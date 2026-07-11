Александер Секулич близок к назначению на пост главного тренера «Барселоны»

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной Словении Александер Секулич находится на стадии продвинутых переговоров с «Барселоной».

Испанский клуб может согласовать контракт с 48-летним специалистом в ближайшие пару недель.

Секулич начал сезон-2025/26 на посту главного тренера «Зенита», но был уволен в январе 2026 года. После этого Александер возглавил БК «Дубай», с которым выиграл Адриатическую лигу. В финальной серии клуб из ОАЭ обыграл «Партизан».

Секулич тренирует сборную Словении с 2020 года. С 2022 по 2024 годы он возглавлял «Локомотив-Кубань», который довел до финала Лиги ВТБ-2022/23.