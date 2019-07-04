Мария Вадеева: "Дополнительная игра сборной России только на руку"

Центровая сборной России​ Мария Вадеева перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы против Испании считает, что дополнительная игра на руку российской команде. Также она отметила роль Натальи Виеру.

– Думаю, что она нам только на руку, – цитируют "Известия" Вадееву. – Мы находимся в игровом ритме, прибавляем с каждым матчем. Испанки же последний раз провели официальную встречу четыре дня назад, и им может потребоваться время, чтобы освоиться. К тому же зал в Белграде очень большой, к нему надо привыкнуть. Попробуем этим воспользоваться.

Наталья Виеру очень помогает нам на этом турнире. Она большой молодец. Причем, я совсем не удивлена ее лидерскими качествам. Если доверять ей, то она будет показывать игру экстра-класса. Надеюсь, что с Испанией Виеру продолжит в том же духе и мы вместе справимся с Ндур. Еще хочу отметить, что отсутствие Альбы Торренс должно нам помочь. Она суперигрок, то, что она не участвует в турнире, не может не сказаться на команде.

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