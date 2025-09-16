Тренера сборной Германии Мумбру госпитализировали после победы на Евробаскете

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру был госпитализирован с острым панкреатитом после победы на Евробаскете, сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, после турнира тренер вылетел в Барселону для медобследования, по результатам которого врачи приняли решение о его немедленной госпитализации. Испанскому специалисту предстоит лечение по поводу острого панкреатита, а затем операция по удалению желчного пузыря.

Отмечается, что Мумбру пропустил торжественные мероприятия во Франкфурте.

В финале первенства Европы немцы обыграли сборную Турции со счетом 88:83 и второй раз в истории стали победителями турнира.