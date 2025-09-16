Баскетбол
Чемпионат Европы
Все материалы Новости Статьи Видео Фото
Мужчины
Женщины
Уведомления
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы
Мужчины

16 сентября 2025, 14:27

Тренера сборной Германии Мумбру госпитализировали после победы на Евробаскете

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру был госпитализирован с острым панкреатитом после победы на Евробаскете, сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, после турнира тренер вылетел в Барселону для медобследования, по результатам которого врачи приняли решение о его немедленной госпитализации. Испанскому специалисту предстоит лечение по поводу острого панкреатита, а затем операция по удалению желчного пузыря.

Отмечается, что Мумбру пропустил торжественные мероприятия во Франкфурте.

В финале первенства Европы немцы обыграли сборную Турции со счетом 88:83 и второй раз в истории стали победителями турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Сборная Германии по баскетболу
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шредер стал седьмым игроком с наградами MVP Евробаскета и чемпионата мира

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости