Тренера сборной Германии Мумбру госпитализировали после победы на Евробаскете
Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру был госпитализирован с острым панкреатитом после победы на Евробаскете, сообщает Mundo Deportivo
По информации источника, после турнира тренер вылетел в Барселону для медобследования, по результатам которого врачи приняли решение о его немедленной госпитализации. Испанскому специалисту предстоит лечение по поводу острого панкреатита, а затем операция по удалению желчного пузыря.
Отмечается, что Мумбру пропустил торжественные мероприятия во Франкфурте.
В финале первенства Европы немцы обыграли сборную Турции со счетом 88:83 и второй раз в истории стали победителями турнира.
15 сен 2025 12:10
