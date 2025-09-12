Сборная Германии обыграла Финляндию и стала первым финалистом Евробаскета
Сборная Германии победила Финляндию в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу — 98:86.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немцев Деннис Шредер, набравший 26 очков, 5 подборов и 12 передач.
В финале Евробаскета Германия сыграет с победителем матча Греция — Турция, который состоится 12 сентября. Начало — в 21.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы. Мужчины
1/2 финала
Германия — Финляндия — 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13)
12 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».
Новости
15 сен 2025 12:10
1
15 сен 2025 02:34
5