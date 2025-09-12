Сборная Германии обыграла Финляндию и стала первым финалистом Евробаскета

Сборная Германии победила Финляндию в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу — 98:86.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немцев Деннис Шредер, набравший 26 очков, 5 подборов и 12 передач.

В финале Евробаскета Германия сыграет с победителем матча Греция — Турция, который состоится 12 сентября. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/2 финала

Германия — Финляндия — 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13)

12 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».