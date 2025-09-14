Форвард сборной Турции Осман — о финале с Германией: «Мы уже показали, что можем играть против звездных команд»

«Нас ожидает настоящая битва. В финале встретятся две непобедимые команды. Я верю, что это будет очень веселая игра. Мы готовы, так как много работали ради этого момента. И все взволнованы. Нам предстоит сыграть с очень хорошей командой. Мы очень уважаем их, но выйдем на площадку, чтобы сделать все возможное, отдать все, на что мы способны, и выиграть этот Евробаскет.У них отличный состав с такими замечательными игроками, как Вагнер, Шредер, Тайс, Обст. Но и мы также отличная команда, и на этом турнире показали, что можем играть против таких звездных команд, как Сербия, Греция, Латвия. Мы выйдем на паркет и покажем свою лучшую игру», — приводит слова Османа ФИБА.

Матч между командами пройдет 14 сентября и начнется в 21.00 по московскому времени.