Баскетбол
Чемпионат Европы
Все материалы Новости Статьи Видео Фото
Мужчины
Женщины
Уведомления
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы
Мужчины

14 сентября 2025, 17:19

Форвард сборной Турции Осман — о финале с Германией: «Мы уже показали, что можем играть против звездных команд»

Сергей Ярошенко

Форвард сборной Турции Джеди Осман прокомментировал предстоящий финал против Германии на чемпионате Европы.

«Нас ожидает настоящая битва. В финале встретятся две непобедимые команды. Я верю, что это будет очень веселая игра. Мы готовы, так как много работали ради этого момента. И все взволнованы. Нам предстоит сыграть с очень хорошей командой. Мы очень уважаем их, но выйдем на площадку, чтобы сделать все возможное, отдать все, на что мы способны, и выиграть этот Евробаскет.У них отличный состав с такими замечательными игроками, как Вагнер, Шредер, Тайс, Обст. Но и мы также отличная команда, и на этом турнире показали, что можем играть против таких звездных команд, как Сербия, Греция, Латвия. Мы выйдем на паркет и покажем свою лучшую игру», — приводит слова Османа ФИБА.

Матч между командами пройдет 14 сентября и начнется в 21.00 по московскому времени.

Финал «безупречных». Кто заберет главный трофей Евробаскета?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Сборная Германии по баскетболу
Сборная Турции по баскетболу
Популярное видео
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» горит 0-3 в серии с минчанами
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Турция сыграет с Германией в финале Евробаскета-2025

Турция — Германия: трансляция финала Евробаскета-2025

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости