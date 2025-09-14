Сборная Греции обыграла Финляндию в матче за третье место на чемпионате Европы

Сборная Греции одержала победу над Финляндией в матче за третье место на чемпионате Европы — 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33).

Самым результативным игроком в греческой команде стал Яннис Адетонкунбо, который набрал 30 очков, сделал 17 подборов и отдал 6 передач. У финской сборной лучшую результативность показал Лаури Маркканен — 19 очков, 10 подборов, 1 передача.

В финале турнира встретятся сборные Турции и Германии. Матч пройдет 14 сентября и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Мужчины

Матч за 3-е место

Греция — Финляндия — 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)

14 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».