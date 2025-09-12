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Сборная Турции обыграла Грецию и вышла в финал чемпионата Европы

Сергей Ярошенко

Сборная Турции одержала победу над Грецией в полуфинале чемпионата Европы — 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

Самым результативным игроком в турецкой команде стал Эркан Османи, который набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. У греческой сборной лучшую результативность показал Костас Слукас — 15 очков, 3 подбора, 4 передачи.

В финале турнира турки встретится со сборной Германии. Греция сыграет против Финляндии в матче за третье место.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/2 финала

Греция — Турция — 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22)

12 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».

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Баскетбол
Сборная Греции по баскетболу
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