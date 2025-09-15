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15 сентября 2025, 09:23

Объявлена символическая сборная Евробаскета-2025

Руслан Минаев

Стала известна символическая сборная чемпионата Европы 2025 года.

В первую пятерку вошли: Деннис Шредер (Германия), Лука Дончич (Словения), Франц Вагнер (Германия), Яннис Адетокунбо (Греция) и Альперен Шенгюн (Турция).

Состав второй пятерки: Джордан Лойд (Польша), Джеди Осман (Турция), Дени Авдия (Израиль), Лаури Маркканен (Финляндия) и Никола Йокич (Сербия).

Лучшим игроком турнира был признан разыгрывающий Деннис Шредер.

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В финале турнира немцы обыграли сборную Турции со счетом 88:83 и второй раз в истории стали чемпионами Европы.

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Баскетбол
Лука Дончич
Яннис Адетокунбо
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