Баскетбол
Чемпионат Европы
Все материалы Новости Статьи Видео Фото
Мужчины
Женщины
Уведомления
Главная
Баскетбол
Чемпионат Европы
Мужчины

14 сентября 2025, 22:56

Сборная Германии победила Турцию и второй раз в истории выиграла чемпионат Европы

Сергей Ярошенко
Исаак Бонга.
Фото AFP

Сборная Германии одержала победу над Турцией в финале чемпионата Европы — 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Самым результативным игроком в немецкой команде стал Исаак Бонга, который набрал 20 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи. У турецкой сборной лучшую результативность показал Алперен Шенгюн — 28 очков, 3 подбора, 3 передачи.

Данная победа на Евробаскете явлется второй в истории Германии. Ранее немцы брали золото на домашнем первенстве Европы в 1993 году.

Чемпионат Европы. Мужчины

Финал

Турция — Германия — 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

14 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Сборная Германии по баскетболу
Сборная Турции по баскетболу
Читайте также
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026
Песков заявил о продолжении специальной военной операции
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Что произошло за день 4 июля. Главное
Девочка погибла в результате урагана в Нижегородской области
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Греции обыграла Финляндию в матче за третье место на чемпионате Европы

Немец Шредер признан самым ценным игроком Евробаскета-2025

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости