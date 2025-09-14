Сборная Германии победила Турцию и второй раз в истории выиграла чемпионат Европы

Сборная Германии одержала победу над Турцией в финале чемпионата Европы — 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Самым результативным игроком в немецкой команде стал Исаак Бонга, который набрал 20 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи. У турецкой сборной лучшую результативность показал Алперен Шенгюн — 28 очков, 3 подбора, 3 передачи.

Данная победа на Евробаскете явлется второй в истории Германии. Ранее немцы брали золото на домашнем первенстве Европы в 1993 году.

Чемпионат Европы. Мужчины

Финал

Турция — Германия — 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

14 сентября. Рига. «Xiaomi Arena».