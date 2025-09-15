Шредер стал седьмым игроком с наградами MVP Евробаскета и чемпионата мира

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер признан самым ценным игроком чемпионата Европы-2025.

32-летний защитник стал седьмым игроком, который признавался лучшим игроком Евробаскета и чемпионата мира. Ранее это удалось сделать Дражену Далипагичу, Дражену Петровичу, Тони Кукочу, Дирку Новицки, Пау Газолю и Сергею Белову.

Средние показатели Шредера на Евробаскете-2025 — 20,9 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи за игру.