Адетокунбо эмоционально отреагировал на бронзу Евробаскета: «Это величайшее достижение в моей жизни»

Форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо эмоционально прокомментировал бронзовые медали чемпионата Европы. В матче за третье место Греция победила Финляндию (92:89).

«Мы сделали это. Это, наверное, одно из самых больших достижений в моей карьере атлета. Я знаю, что выигрывал чемпионат НБА, но нет ничего похожего на то, когда представляешь свою национальную команду и 12 миллионов людей, которые дышат и живут этой сборной. Это, пожалуй, величайшее достижение в моей жизни», — сказал чемпион НБА.

В матче за бронзу Адетокунбо набрал 30 очков и сделал 17 подборов. Греки завоевали первую медаль Евробаскета с 2009 года.