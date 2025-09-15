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15 сентября 2025, 09:59

Адетокунбо эмоционально отреагировал на бронзу Евробаскета: «Это величайшее достижение в моей жизни»

Руслан Минаев

Форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо эмоционально прокомментировал бронзовые медали чемпионата Европы. В матче за третье место Греция победила Финляндию (92:89).

«Мы сделали это. Это, наверное, одно из самых больших достижений в моей карьере атлета. Я знаю, что выигрывал чемпионат НБА, но нет ничего похожего на то, когда представляешь свою национальную команду и 12 миллионов людей, которые дышат и живут этой сборной. Это, пожалуй, величайшее достижение в моей жизни», — сказал чемпион НБА.

В матче за бронзу Адетокунбо набрал 30 очков и сделал 17 подборов. Греки завоевали первую медаль Евробаскета с 2009 года.

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Сборная Греции по баскетболу
Яннис Адетокунбо
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