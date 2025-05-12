Феттель: «Было бы здорово, если бы Мик Шумахер получил шанс в «Кадиллаке»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что бывший пилот «Хааса» Мик Шумахер может вернуться в «Формулу-1» в составе команды «Кадиллак».

«Мик сейчас находится на другом этапе своей карьеры. Он стал гораздо более зрелым гонщиком. Его выступления за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость впечатляют. Было бы отлично, если бы он получил второй шанс в «Кадиллаке».

Я искренне желаю ему удачи. Мы поддерживаем связь, и я знаю, как сложно для него закончился его предыдущий этап в «Формуле-1». Надеюсь, он сможет вернуться, потому что уверен: Мик способен конкурировать с другими пилотами», — отметил Феттель в интервью Sport.de.

В 2026 году американский коллектив «Кадиллак», который объединился с командой «Андретти», станет 11-й командой в пелотоне «Формулы-1».